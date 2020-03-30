  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تقارير: اقتراح حل لاستئناف الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 15:49

تقارير: اقتراح حل لاستئناف الدوري الإنجليزي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك حلولا جديدة تسعى إلى استئناف الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحرص الأندية الكبرى على إنهاء الموسم الجاري، حتى لو أقيمت المباريات المتبقية بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، ربما يُمنع نجوم البريمييرليغ من العودة إلى منازلهم، وإجبارهم على العيش معًا، من أجل عودة كرة القدم من جديد في حزيران/يونيو المقبل.

ويهدف هذا الاقتراح المثالي إلى عيش جميع لاعبي البريمييرليغ في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة، لمنع تفشي الفيروس.

ولن يمثل ذلك الحل، مشكلة بالنسبة للاعبين الذين سبق وأن شاركوا في البطولات الدولية من قبل، والذين اعتادوا على العيش معًا في فندق واحد ولا يرحلوا منه سوى للتدريبات أو خوض المباريات.

ومن المتوقع أن يطبق هذا الحل لمدة 6 أسابيع، لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 تموز/يوليو المقبل.


#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم
كورونا: لاعبو برشلونة يوافقون على خفض أجورهم

2020-03-30

أوباميانغ ضمن خطط ريال مدريد في الصيف
أوباميانغ ضمن خطط ريال مدريد في الصيف

2020-03-30

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة
ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

2020-03-30

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يخشى

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

2020-03-29
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

2020-03-29
انتشار كورونا: القدس على شفا

انتشار كورونا: القدس على شفا "كارثة يصعب السيطرة عليها"

2020-03-29
الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

الصحة الإسرائيلية: 14 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس لـ3865

2020-03-29
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو وبرطعة ومعاوية

2020-03-29