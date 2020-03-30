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لاوتارو يرغب في البقاء مع إنتر ميلان

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 20:14

لاوتارو يرغب في البقاء مع إنتر ميلان
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، على علم باهتمام فريقي برشلونة ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع فريقه.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن لاوتارو يشعر بالسعادة في مدينة ميلانو ويرغب في البقاء مع "النيراتزوري" تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

ووفقا لوكلاء أعمال اللاعب المعروف بـ"التورو"، فإن العروض التي وصلته من برشلونة ومانشستر سيتي للحصول على خدماته الموسم المقبل.

وتعد الوسيلة الوحيدة هي إقناع لاوتارو (22 عاما) بالرحيل ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لإنتر والبالغة 112 مليون يورو.


#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان
#مانشستر سيتي
#برشلونة

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