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تشيلسي يقدم عرضا مغريا لضم دوناروما

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 09:47

تشيلسي يقدم عرضا مغريا لضم دوناروما
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى آيه سي ميلان الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن تشيلسي جهَّز عرضًا مغريًا لإقناع دوناروما بالانضمام لصفوفه.

وأشار التقرير، إلى أنَّ فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، غير مقتنع بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، ويريد بيعه في الصيف.

وأضافت الصحيفة: "تشيلسي يستعد لتقديم عرضًا لدوناروما لـ5 سنوات، بقيمة 8 ملايين يورو في الموسم، والذي ينتهي عقده مع الروسونيري في نهاية الموسم المقبل".

وأفادت الصحيفة، أن إدارة ميلان ستدخل في مفاوضات مع دوناروما لتجديد عقده في الأشهر المقبلة، واللاعب يتطلع للحصول على المزيد من الأموال، واللعب في دوري أبطال أوروبا.


#جيانلويجي دوناروما
#تشيلسي
#ميلان

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