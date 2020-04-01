إنتر ميلان يحضر صدمة لليفربول وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق إنتر ميلان الإيطالي تحضر صدمة على مستوى الميركاتو لفريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة ريال مدريد وليفربول في دعم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة إنتر سعيدة بأداء بروزوفيتش، كما أن اللاعب سعيد بالعيش في مدينة ميلانو.

وأشارت إلى أن إدارة إنتر ستعقد لقاء في وقت قريب مع وكلاء اللاعب، لبحث التجديد مع زيادة راتبه قليلًا.

وأوضحت أن بعض الأنباء تزعم رغبة وكلاء بروزوفيتش في إيجاد عرض خارجي للاعب، عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي (60 مليون يورو).

يذكر أن كل البطولات الإيطالية والأوروبية متوقفة حاليًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.