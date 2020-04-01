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مانشستر يونايتد يسعى لضم دي ليخت

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 08:46

مانشستر يونايتد يسعى لضم دي ليخت
النجم الهولندي ماتياس دي ليخت (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات أفضل المدافعين الشبان حاليا في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يضع ضمن خططه التعاقد مع مدافع يوفنتوس والمنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان يونايتد قد أبدى اهتماما بضم دي ليخت البالغ من العمر 20 عاما، عندما كان لاعبا في صفوف أياكس، لكن اللاعب قرر الانتقال إلى يوفنتوس.

ووفقا لـ"ذا صن"، فإن أي مفاوضات بين يونايتد ويوفنتوس بشأن دي ليخت، قد تفتح الباب مجددا أمام عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى النادي الإيطالي.

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 67 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في الارتقاء لمستوى التوقعات المعقودة عليه، وبدأ 15 مباراة فقط كأساسي هذا الموسم المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن يونايتد يواجه مشكلة في سياق ضم دي ليخت، متمثلة في وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع النادي الإنجليزي، إلا أنه قد يرضى بالتفاوض معه مقابل مناقشة عودة موكله الآخر بوغبا إلى يوفنتوس.


#مانشستر يونايتد
#ماتياس دي ليخت
#يوفنتوس

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