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رئيس "فيفا": لا أحد يعرف متى سنعود للملاعب

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 21:00

رئيس "فيفا": لا أحد يعرف متى سنعود للملاعب
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن "لا أحد" يعرف متى يمكن استئناف مسابقات كرة القدم "كما كنا في السابق"، بعد تعليق أغلبيتها العظمى حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إنفانتينو في اجتماع مع اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) عبر تقنية الفيديو: "نود جميعا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددا غدا، ولكن للأسف هذا غير ممكن، ولا أحد في العالم يعرف الآن متى سنكون قادرين على اللعب كنا في السابق".

وأضاف "للمرة الأولى، ليست كرة القدم هي الأهم. أصبحت الصحة في المقام الأول ويجب أن يستمر هذا الأمر حتى هزيمة هذا المرض"، داعيا إلى "احترام أولئك الذين يعانون وأولئك الذين يساعدون".

وأدت التدابير الصحية والقيود المفروضة حول العالم جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من البطولات الرياضية لاسيما مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء.

وتابع رئيس الفيفا "عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي. نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو ويمكن أن تزدهر مرة أخرى".


#فيروس كورونا
#فيفا
#كرة القدم

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