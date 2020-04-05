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هاري كين الهدف المفضل لزيدان في الميركاتو

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 21:39

هاري كين الهدف المفضل لزيدان في الميركاتو
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني سيسعى جاهدا من أجل الفوز بخدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، في الميركاتو الصيفي القادم، رغم صعوبة إبرام الصفقة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يحتاج إلى مهاجم جديد بدلا من الصربي لوكا يوفيتش، الذي فشل تمامًا في الظهور بمستوى مقنع منذ قدومه إلى سانتياغو برنابيو.

وكشفت الصحيفة أن هاري كين هو الهدف المفضل لزين الدين زيدان، من أجل قيادة هجوم ريال مدريد.

لكنها أشار أيضًا إلى صعوبة عقد الصفقة، في ظل أن كين يرتبط بعقد مع توتنهام حتى صيف 2024، بالإضافة إلى صعوبة التفاوض مع دانييل ليفي رئيس السبيرز، وتمسك جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، باللاعب كونه مهاجمه الأساسي.

ورغم ذلك يعتمد ريال مدريد على ضغط اللاعب، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها: "أنا أحب توتنهام، وسأظل أحبه دائمًا، ولكن إذا شعرت أننا لا نتقدم كفريق أو لا نسير في الاتجاه الصحيح، فأنا لست شخصًا يلعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح، وأريد أن أكون لاعبًا بارزًا".


#ريال مدريد
#هاري كين
#زين الدين زيدان
#توتنهام هوتسبير

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