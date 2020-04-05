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يوفنتوس يسعى لضم إيكاردي في صفقة تبادلية

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 15:04

يوفنتوس يسعى لضم إيكاردي في صفقة تبادلية
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يخطط للحصول على خدمات نجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي، من خلال صفقة تبادلية.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق، أن سان جيرمان لا ينوي تفعيل بند الشراء في عقد إيكاردي، ويخطط لإعادة اللاعب إلى إنتر.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس يتوقع تراجع سعر إيكاردي، عقب الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيعرض يوفنتوس على إنتر ضم إيكاردي خلال صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن بند الشراء في العقد الحالي لإيكاردي مع سان جيرمان يبلغ 70 مليون يورو.

ومن الصعب عودة إيكاردي إلى إنتر، بسبب الظروف التي غادر بها النادي عقب موسم مضطرب مع الإدارة والجماهير (2018-2019).


#يوفنتوس
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان
#باريس سان جيرمان

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من عرب 48

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