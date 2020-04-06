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ريال مدريد يحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 16:07

ريال مدريد يحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني اختار أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، إن ريال مدريد يتمتع بوضع مالي قوي، لذا ليس لديه أي خطط في الوقت الحالي لتخفيض رواتب لاعبيه، بعكس الحال لمنافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأضافت أن القوة المالية للملكي تسمح له بأن يكون نشيطا في سوق الانتقالات، حيث يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف رقم 1 لفلورنتينو بيريز.

وذكرت أن بيريز يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي، مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.

ويتقاسم كيليان صدارة هدافي الدوري الفرنسي للموسم الجاري مع وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 18 هدفا.


#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

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من عرب 48

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