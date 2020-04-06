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يوفنتوس يخطط لضم نجم فالنسيا

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 16:12

يوفنتوس يخطط لضم نجم فالنسيا
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط من أجل التعاقد مع أحد نجوم فالنسيا الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يواجه أزمة كبرى في سباق التعاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا، والذي ينتهي عقده مع الخفافيش في عام 2021.

وأضافت أن الخطر يتمثل في بوروسيا دورتموند الذي يسعى أيضًا لضم توريس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويشعر اليوفي بالقلق خاصة بعد نجاح دورتموند في التعاقد مع إيرلينغ هالاند في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث أن المهاجم النرويجي كان من أهداف السيدة العجوز.

وتابعت الصحيفة أن سحر اللعب بجانب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، قد يلعب دورًا في إقناع توريس، لكن اللاعب قد يجد مكانًا مضمونًا في تشكيلة بوروسيا مقارنة باليوفي.

وأشارت إلى أنه في ألمانيا يصفون لاعب فالنسيا على أنه الوريث المحتمل لجادون سانشو نجم دورتموند.


#يوفنتوس
#فالنسيا
#فيران توريس
#بوروسيا دورتموند

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من عرب 48

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