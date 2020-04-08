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ريال مدريد مهدد بالحرمان من اللعب بملعبه!

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 09:07

ريال مدريد مهدد بالحرمان من اللعب بملعبه!
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المستجد ينذر بحرمان ريال مدريد من اللعب بملعبه "سانتياغو برنابيو" خلال الموسم الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن ريال مدريد قد يتعرض لضربة قوية هذا الموسم، إذا تم استئناف المباريات في الصيف، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن النادي الملكي قام بجدولة أعمال تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، وتغيير السقف، خلال الصيف المقبل، مما يعوق لعب المباريات هناك.

وأوضحت أن على الريال، البحث عن حل عاجل مثل لعب المباريات في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أو الانتقال إلى "واندا متروبوليتانو" في حال الحصول على موافقة أتلتيكو، أو اختيار واحد من ملعبي ليغانيس أو خيتافي.

يذكر أنه لم يتحدد حتى الآن، موعد استئناف منافسات الموسم الحالي سواء في إسبانيا، أو على مستوى البطولات الأوروبية.


#فيروس كورونا
#كورونا
#ريال مدريد
#سانتياغو برنابيو
#الدوري الإسباني

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من عرب 48

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