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تأجيل بطولة أمم أوروبا لكرة السلّة إلى 2022

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 19:54

تأجيل بطولة أمم أوروبا لكرة السلّة إلى 2022
(أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، "فيبا"، اليوم الخميس، تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بطولة أوروبا للسيدات ستبقى على موعدها في حزيران/ يونيو من العام المقبل في فرنسا.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام بطولة الرجال في أربع دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والجمهورية التشيكية في الفترة من 17 آب/ أغسطس إلى الأول من أيلول/ سبتمبر 2021، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد (23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/ أغسطس).

وبات الموعد الجديد للبطولة القارية في الفترة بين الأول و18 من أيلول/ سبتمبر 2022.

وستكون بطولة السيدات المقررة في الفترة بين 17 و27 حزيران/ يونيو (الدور الاول في اسبانيا وفرنسا والأدوار النهائية فى باريس)، إعدادية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتقام بطولة العالم للسيدات في أستراليا في الفترة بين 22 ايلول/ سبتمبر إلى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وتقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال في الفترة بين 22 حزيران/ يونيو والرابع من تموز/ يوليو 2021.


#فيروس كورونا
#كرة سلة
#أوروبا

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من عرب 48

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