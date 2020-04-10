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سولسكاير يستعد لبيع 5 لاعبين في الصيف

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 14:56

سولسكاير يستعد لبيع 5 لاعبين في الصيف
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، بصدد الاستغناء عن خدمات 5 لاعبين في الصيف القادم، ضمن خطته لترميم الفريق.

ووفقا لموقع "مانشستر إيفينينغ نيوز"، يستعد سولسكاير لبيع كل من فيل جونز وجيسي لينغارد وأندرياس بيريرا وكريس سمولينغ إضافة إلى أليكسيس سانشيز.

ويتطلع سولسكاير لتوفير مساحة في قائمة الفريق للتعاقد مع لاعبين جدد، ويبدو أن جونز الذي شارك في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، سيكون ضمن اللاعبين الراحلين.

وعلى الرغم من كون فيل جونز من أقدم اللاعبين في الفريق، وفي عام 2013 قال عنه السير أليكس فيرغسون بأنه سيصبح واحدا من أعظم نجوم الفريق، إلا أنه اقترب من الرحيل.

وعانى جونز من انخفاض شديد في المستوى واللياقة البدنية، ويبدو أن مسيرته مع الفريق ستنتهي في الشهور المقبلة، أما لينغارد فلم يعد ضمن الخيارات الأساسية للفريق.

وفشل لينغارد في ترك أي بصمة في كل مرة يشارك بها في المباريات، ولم يساهم سوى بتسجيل هدفين فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبدوره شارك أندرياس بيريرا في 37 مباراة هذا الموسم، لكنه مثل لينغارد، لم يترك بصمة كبيرة في تلك اللقاءات، وبالتالي بات قريبًا من الرحيل.

أما سمولينغ الذي يقدم مستويات مميزة في فترة إعارته الحالية مع روما، فربما ينتهي به المطاف بالانتقال بشكل دائم لذئاب العاصمة.

ومن جانبه يستعد أليكسيس سانشيز للعودة إلى اليونايتد عندما تنتهي فترة إعارته الحالية مع إنتر، ويبدو من الصعب أن يملك التشيلي مستقبلًا في قلعة الأولد ترافورد، إلا أن أجره الأسبوعي الذي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني يمثل عائقًا كبيرًا لأي صفقة محتملة.

وفي حال تمكن سولسكاير من بيع هؤلاء اللاعبون، فسيستخدم أموالهم في شراء جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، إلى جانب التعاقد مع الثنائي، جيمس ماديسون متوسط ميدان ليستر سيتي وجاك جريليش لاعب أستون فيلا.


#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#فيل جونز
#جيسي لينغارد
#أندرياس بيريرا
#كريس سمولينغ
#أليكسيس سانشيز

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