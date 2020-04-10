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كوتينيو يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 14:48

كوتينيو يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، فيليب كوتينيو، يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم من الأيام، فاتحا في الوقت نفسه الباب أمام جميع الاحتمالات.

ويقضي كوتينيو حاليًا فترة إعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني قادمًا من برشلونة الإسباني، ومن المستبعد أن يفعل العملاق البافاري خيار شراءه بصورة نهائية.

وقال كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو في هذا الشأن بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" أنا في حقيقة الأمر من مشجعي آرسنال، وهذا ليس سرًا، ومع ذلك لا أضع أي تفضيلات للاعبين بشأن انتقالهم للأندية، لا أحاول إجبار أي لاعب على الانتقال لنادي بعينه، كل شيء يبقى ممكنًا".

وأضاف "عقب خوضه (كوتينيو) مباراة في دوري أبطال أوروبا في إنجلترا، تحدثنا كثيرًا عنها، دائمًا ما أستمتع باللعب في البريمييرليغ، وبالطبع سيحب فكرة العودة إليه من جديد".

وتابع "لكن يبقى السؤال، كيف ستكون الظروف الاقتصادية لجميع الأندية بما فيها برشلونة وأندية البريمييرليغ عقب نهاية الوباء الحالي؟".

ويحرص جورابشيان، على التحدث مع لاعبيه المتواجدين في العزل الذاني من ويليان وكوتينيو وديفيد لويز وأوسكار على الأقل مرة واحدة كل يومين، وعن ذلك قال: "الجميع يرغب في البقاء آمنًا والتمتع بالصحة والعودة إلى التدريبات، الكل يحاول التحلي بالإيجابية".


#برشلونة
#بايرن ميونخ
#فيليب كوتينيو

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