  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال سوسييداد يستأنف نشاطه التدريبي بدءًا من يوم الثلاثاء

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 14:52

ريال سوسييداد يستأنف نشاطه التدريبي بدءًا من يوم الثلاثاء
من مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد (أرشيفية "ا ب")
عرب ٤٨ / أ ف ب

أوضحت تقارير صحافية في إسبانيا، اليوم الأحد، أن نادي ريال سوسييداد سيسمح للاعبيه استئناف التمارين الرياضية في معسكر التدريبات الخاص بالفريق بدءًا من يوم الثلاثاء، بعد أن توقفت مباريات "اللا ليغا" الدوري الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إتاحة السلطات بعد عطلة عيد الفصح، معاودة بعض النشاطات الاقتصادية في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا عالميا بوباء "كوفيد-19"، والتي سجلت حتى الأحد نحو 17 ألف وفاة معلنة بسببه.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن النادي الباسكي قوله في بيان "ما أن اتخذت الحكومة قرار السماح للعاملين غير الأساسيين بالعودة إلى وظائفهم، بات متاحًا أمام لاعبي الفريق الأول مواصلة تمارينهم الفردية في ثوبييتا (مقر التدريب في شمالي إسبانيا) بدءا من الثلاثاء المقبل".

وشدد النادي على أن معاودة التمارين هذه "لن تكون جماعية على الإطلاق، وسيبقى التدريب إلزاميا كما كان عليه حتى الآن"، في إشارة إلى ما قام به النادي ومعظم أندية كرة القدم حول العالم، بالطلب من اللاعبين مواصلة التمارين في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل فترة التوقف الراهنة للمنافسات، والتي باتت مدتها تناهز شهرًا كاملًا.

وأوضح نادي سوسييداد، الذي كان يحتل المركز الرابع في ترتيب "الليغا" عند توقف المنافسات الشهر الماضي بعد المرحلة 27، انه "يعود لكل لاعب أن يقرر ما إذا كان يرغب بالتدرب في المنزل أو في ثوبييتا".

وشدد على انه في حال قرر اللاعبون إجراء التمارين في مقر النادي، يجب عليهم احترام إجراءات الوقاية الصحية لاسيما لجهة عدم المصافحة باليدين والحفاظ على مسافة فاصلة عن زملائهم والتدرب بشكل منفرد.

ولم تحدد السلطات الكروية الإسبانية أي موعد محتمل لاستئناف المنافسات المعلقة حتى إشعار آخر، وسيكون ذلك مرتبطا بالدرجة الأولى بتطورات الظروف الصحية الراهنة لـ"كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 109 ألف وفاة معلنة حتى اليوم الأحد.

وكان سوسييداد أعلن أمس الاتفاق مع لاعبيه على خفض رواتبهم بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك للتعامل مع التداعيات المالية التي تسبب به التوقف بسبب تفشي الفيروس، لاسيما لجهة انعدام إيرادات المباريات وتوقف عائدات البث التلفزيوني، ما يؤثر سلبا على موازنات الأندية.


#إسبانيا
#لا ليغا
#ريال سوسييداد
#الدوري الإسباني
#تمارين
#معسكر تدريبات
#كورونا
#فيروس كورونا
#العودة إلى التمارين

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي ينتقل لنادي بيراميدز
قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي ينتقل لنادي بيراميدز

2020-04-12

كيميش: عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح للجماهير
كيميش: عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح للجماهير

2020-04-12

سان جيرمان يرغب في ضم لاعب يوفنتوس
سان جيرمان يرغب في ضم لاعب يوفنتوس

2020-04-11

الأكثر قراءة

المعدات الطبية التركية لإسرائيل

المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة

2020-04-11
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

2020-04-11
مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

2020-04-11
34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

2020-04-11
الجنود المجهولون

الجنود المجهولون

2020-04-11