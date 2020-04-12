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قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي ينتقل لنادي بيراميدز

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 12:31

قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي ينتقل لنادي بيراميدز
أحمد فتحي (المصري)
عرب ٤٨

أكد نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تعاقده مع قائد منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي، أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وصرح نادي بيراميدز في بيان رسمي، أمس السبت، أن فتحي يعتبر أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب.

وأشار إلى أنه "يمتلك فتحي سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري عشر مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر ثلاث مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ثلاث مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة".

ومما يذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن رحيل فتحي عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 13 عاما قضاها اللاعب في صفوف الفريق الأحمر.

يُشار إلى أن اللاعب بدأ حياته الكروية بفريق الناشئين في نادي بنها الرياضي بمسقط رأسه في محافظة القليوبية، ثم كانت بدايته الحقيقية بالنادي الإسماعيلي عام 2000 ولمدة ستة مواسم أحرز خلالها مع فريق "الدراويش" بطولة الدوري موسم 2001/2002، ثم انتقل لنادي شيفلد الإنجليزي موسم 2006/2007 ولم يلعب سوى ثلاث مباريات، وعاد إلى مصر منتقلا إلى الأهلي موسم 2007/2008.


#مصر
#النادي الأهلي
#نادي بيراميدز
#أحمد فتحي
#كرة قدم
#رياضة عربية

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