بسبب كورونا: لاعبو آرسنال يرفضون خفض أجورهم

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعبي آرسنال الإنجليزي يسعون لرفض خطة إدارة فريقهم، لخفض أجورهم بنسبة 12.5%، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بعدما وضعت إدارة المدفعجية خطة لتخفيض أجور اللاعبين لمدة عام، حال لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان مقترح الإدارة هو تخفيض الأجور بنسبة 12.5% لمدة 12 شهرًا، من نيسان/أبريل 2020 وحتى آذار/مارس 2021، على أن يحصل اللاعبون على الأجر في الأسبوع الأخير من كل شهر، فيما يستعيد اللاعبون أجرهم بالكامل حال تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا.

أما إذا فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال، فلن يستعيد اللاعبون باقي أجرهم، وفي حال تأهل آرسنال للدوري الأوروبي، يتم تخفيض 7.5% فقط من أجور اللاعبين.

أما في حال عدم إكمال الموسم، أو لم يحصل آرسنال على أمواله بالكامل من حقوق البث، فسيطلبون من اللاعبين إيجاد حلول أخرى.

وبحسب صحيفة "ميرور" اتفق لاعبو آرسنال على رفض ذلك المقترح، خاصة أنهم سيفدون الكثير من الأموال حال الفشل في التأهل لدوري الأبطال.

ويرحب اللاعبون مناقشة خيار تأجيل الحصول على الأجر من أجل مساعدة النادي، إلا أن الإدارة تسعى بقوة لتخفيض الأجور، حتى من قبل معرفة ما إذا كانت ستخسر أموالا من حقوق البث أم لا، بسبب التوقف الحالي جراء تفشي فيروس كورونا.