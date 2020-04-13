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توتنهام يرفض بيع كين لمانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 22:11

توتنهام يرفض بيع كين لمانشستر يونايتد
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أعرب عن نيته بخصوص الاستغناء عن خدمات نجمه، هاري كين، لصالح مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر في البريمييرليغ.

وانتشرت بعض التقارير الإنجليزية التي تشير إلى استعداد رئيس النادي دانيل ليفي، لبيع كين إلى مانشستر يونايتد مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، بسبب خوفه مع العواقب الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا الحالي.

وتكلف بناء ملعب توتنهام الجديد قرابة مليار جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يتسبب فيروس كورونا وما صاحبه من توقف للنشاط، في خسائر اقتصادية كبيرة لأندية البريمييرليغ.

وبحسب ما أشار موقع "سكاي سبورتس"، فأن توتنهام لن يسمح برحيل قائد المنتخب الإنجليزي إلى قلعة الأولد ترافورد، أو أي فريق آخر منافس في البريمييرليغ.

يذكر أن كين الذي يغيب عن الملاعب منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي بسبب الإصابة، سبق وأن أعرب عن إحباطه بسبب فشله في التتويج بالألقاب مع توتنهام، مشيرًا إلى استعداده للرحيل في حال لم يتطور الفريق.


#توتنهام هوتسبير
#هاري كين
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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من عرب 48

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