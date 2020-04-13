لوكاكو يرد على إمكانية رحيله عن إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، ردّ على إمكانية رحيله عن صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر لوكاكو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إنستغرام "أعتقد أن الدوري الإيطالي جميل، لكنه هناك اختلاف من حيث الشدة مع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "الأساليب التكتيكية مهمة، الكالتشيو والبريمييرليغ لكل منهما خصائصه واختلافاته الخاصة".

وأضاف "أحب إيطاليا وإنجلترا، البلدان رحبا بي بشكل رائع".

وسئل لوكاكو من أحد متابعيه عما إذا كان سيغادر إنتر، ليرد بكل ثقة "هل أنت مجنون؟ بالتأكيد لا".

وحول زميله لاوتارو مارتينيز، صرح لوكاكو "رائع، إنه ينمو وأنا سعيد باللعب معه، أنا أحبه للغاية".

وأتم "بعد الحجر الصحي سأذهب للتدريبات، سيكون هذا أول شيء أقوم به، يعاني الكثيرون من صعوبات مادية، أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا المساعدة فعلينا القيام بذلك".