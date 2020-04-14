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برشلونة وريال مدريد يتصارعان على ضم أوباميانغ

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 09:17

برشلونة وريال مدريد يتصارعان على ضم أوباميانغ
النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، يتصارعان على التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير أوباميانغ، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويتبقى في عقد أوباميانغ مع آرسنال عام وحيد، وقابل مفاوضات تجديد عقده بتردد، حيث سيعتمد قراره على فرص الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة يقود السباق لضمه، وزعمت بعض التقارير الإسبانية، إن أوباميانغ اشترى منزلا في كاتالونيا، لكن البلوغرانا لديه تحفظات على سعر اللاعب البالغ 60 مليون جنيه إسترليني، ويرى أنه سعر مرتفع جدًا للاعب في العام الأخير من عقده.

وبحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن تراجع برشلونة، فتح الباب أمام ريال مدريد، والذي دخل بالفعل في مفاوضات مع آرسنال.

وأضافت الصحيفة "ريال مدريد تواصل عبر وسيط لأوباميانغ، ويُقدر قيمة الجابوني بـ40 مليون جنيه إسترليني".

ومن المتوقع أن يرحل الصربي لوكا يوفيتش عن الميرنغي في الصيف، والذي جذب أنظار آرسنال مما يفتح الباب أمام إمكانية استغلال المهاجم الشاب في حسم صفقة الجابوني.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم ذلك، فإن ريال مدريد يرى أن إتمام الصفقة سيكون صعبًا، ويتوقع أن يبذل آرسنال حربًا قوية للإبقاء عليه.

وارتبط اسم أوباميانغ بمانشستر يونايتد، لكن آرسنال يُفضل حال قرر بيعه أن يكون لنادٍ خارجي.


#برشلونة
#ريال مدريد
#بيير أوباميانغ
#آرسنال

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