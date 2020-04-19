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مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فيدال

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 08:35

مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فيدال
النجم التشيلي أرتورو فيدال (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، على رادار فريقين إنجليزيين بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

ويحظى فيدال (32 عامًا) باهتمام كبير من قبل إنتر منذ الصيف الماضي، وتجدد في فترة الانتقالات الشتوية أيضًا، إلا أن برشلونة تمسك به، ورفض التفريط في خدماته قبل نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين يريدان ضم فيدال في الصيف المقبل.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد فيدال مع برشلونة، وهو منفتح لخوض تجربة جديدة بقميص فريق آخر، خاصة بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن فيدال يميل أكتر تجاه إنتر، في ظل إصرار النادي على ضمه منذ فترة طويلة، وكذلك لأن مديره الفني هو أنطونيو كونتي، مدربه السابق في يوفنتوس.


#برشلونة
#أرتورو فيدال
#مانشستر يونايتد
#إنتر ميلان
#نيوكاسل يونايتد

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من عرب 48

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