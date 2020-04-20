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زيدان يعطي الضوء الأخضر لإبرام صفقة من بايرن

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 18:02

زيدان يعطي الضوء الأخضر لإبرام صفقة من بايرن
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في الصيف القادم.

وقالت صحيفة "بيلد" إن النمساوي ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، يمكنه أن يغادر صفوف الفريق الألماني في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ألابا، لا سيما وأنه قد يرحل بسعر أقل من قيمته السوقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

ونوهت الصحيفة أن زيدان أعطى الضوء الأخضر لإبرام الصفقة، مضيفة بأن المدرب الفرنسي يثق في قدرات اللاعب.

وختمت بأن وكيل أعمال ألابا الجديد هو بيني زهافي وهو من معارف ريال مدريد القدامى، وهو ما يسهل إتمام الصفقة.


#زين الدين زيدان
#ديفيد ألابا
#ريال مدريد
#بايرن ميونخ

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