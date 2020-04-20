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صلاح يواصل تدريباته استعدادا للعودة

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 08:54

صلاح يواصل تدريباته استعدادا للعودة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يواصل تدريباته في المنزل، مع استمرار الحجي الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقام صلاح بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يقوم خلاله بالركض على آلة المشي، في صالة الألعاب الرياضية المجهزة في منزله، حيث بدا مرهقا من شدة التدريبات.

كما نشر صلاح صورة له ظهر في خلفيتها العديد من معدات "الجيمانزيوم" حيث وضح جديًا أن الفرعون المصري جاهز للعودة في أي وقت.

جدير بالذكر أن ليفربول في حاجة إلى جمع 6 نقاط فقط من أجل التتويج بشكل رسمي، حيث يتفوق على مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة، لكنه ما يزال يأمل في استئناف الموسم.


#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كورونا
#فيروس كورونا

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