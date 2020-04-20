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يوفنتوس يسعى للتحرك لضم إيكاردي

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 23:41

يوفنتوس يسعى للتحرك لضم إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي.

ويخطط اليوفي لتدعيم هجومه بصفقة إيكاردي، ليحل مكان الأرجنتيني غونزالو هيغوين، الذي قد يرحل بنهاية الموسم عن صفوف "السيدة العجوز".

وعنونت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "التانغو، هيغوين ينسحب وإيكاردي يظهر"، وذلك في غلافها الصادر اليوم، في إشارة لإمكانية أن يحل إيكاردي مكان مواطنه الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما واللاعب السابق لريال مدريد وتشيلسي ونابولي.

ووفقا للصحيفة، فإن هيغوين الذي عاد إلى بلاده لقضاء فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، يفكر بجدية في الرحيل عن صفوف اليوفي الصيف المقبل.

ولهذا فإن إدارة النادي الإيطالي ستسعى لضم إيكاردي في تموز/يوليو المقبل، مثلما حاولت من قبل العام الماضي، لكنها ستسعى لإقناع إدارة بي إس جي بتعويضه بكل من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والظهير البرازيلي أليكس ساندرو.

ومن خلال هذا العرض تسعى إدارة يوفنتوس لإقناع باريس سان جيرمان بعدم الإقدام على شراء إيكاردي بشكل نهائي، بعدما سجل 20 هدفا في 31 مباراة هذا العام في فرنسا.


#يوفنتوس
#ماورو إيكاردي
#غونزالو هيغوين
#إنتر ميلان
#باريس سان جيرمان

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