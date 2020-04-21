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تشيلسي يضغط على برشلونة لحسم صفقة كوتينيو

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 15:13

تشيلسي يضغط على برشلونة لحسم صفقة كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي سيضغط على برشلونة الإسباني، من أجل حسم التعاقد مع البرازيلي، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويتطلع اللاعب إلى العودة للدوري الإنجليزي، والذي قدم من خلاله أفضل مستوياته على الإطلاق بقميص ليفربول.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة يسعى للحصول على 90 مليون يورو من وراء بيع كوتينيو، خاصة بعدما ضمه منذ عامين مقابل 160 مليون يورو.

ويعتبر تشيلسي هذا الرقم كبيرًا للغاية، خاصة وأن يسعى لدعم صفوفه بأكثر من اسم مميز، ولا يضمن استعادة كوتينيو لمستواه المعهود.

ويعتقد تشيلسي أن لديه عوامل أخرى ستكون في مصلحته، أهمها رغبة كوتينيو في العودة إلى إنجلترا، وحاجة برشلونة الماسة إلى الأموال لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ لديه بند بأحقية شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، إلا أن النادي البافاري غير متحمس لتفعيل هذا البند.


#تشيلسي
#برشلونة
#فيليب كوتينيو

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