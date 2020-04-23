كورونا قد يدفع نحو تأجيل آخر لأولمبياد طوكيو

عرب ٤٨/ أ ف ب

لا يمكن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 مرة أخرة بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر اليوم الخميس، رئيس اللجنة المنظمة.

قال يوشيرو موري إن فكرة تأجيل الألعاب الأولمبية بعد موعدها الجديد في 23 تموز/ يوليو 2021 "غير واردة قطعا"، بحسب ما أشارت وكالة "كيودو" للأنباء.

وتابع موري "أيضا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بإدارة الألعاب، من الصعب تقنيا تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

(أ ب)

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل الألعاب في آذار/ مارس الماضي لمدة سنة.

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون أن تأجيل الألعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد 19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما إذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الأسبوع رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا أنه "متشائم جدا" من إمكانية إقامة الألعاب في 2021.

قال أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كوبي، كنتارو أيواتا، "لكي أكون صريحا معكم، لا أعتقد أن إقامة الأولمبياد ستكون واردة العام المقبل". وأشار إلى أن الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.

وطرق الفيروس باب أعضاء اللجنة المنظمة التي أشارت الأربعاء إلى أن أحد الأشخاص في الثلاثينيات من عمره ظهرت نتائج اختباراته إيجابية.

ولا شك بان تأجيل الألعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات إضافية على المنظمين. ونقلت "كيودو" عن موري أن حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفا أن المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول أزمة فيروس كورونا.