سان جيرمان يستغني عن لاعبين مقابل بوغبا

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض لاعبين على مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل التعاقد مع نجمه بول بوغبا في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد بوغبا (27 عامًا) بنهاية الموسم القادم، ويبدو أن المسؤولين في أولد ترافورد، يرحبون برحيله خلال الميركاتو المقبل، تجنبا لمغادرته مجانًا بعد ذلك.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سان جيرمان عرض على مانشستر يونايتد التعاقد مع الثنائي، أنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر، مقابل الحصول على الدولي الفرنسي.

ولعب دي ماريا من قبل بقميص الشياطين الحمر، لكنه لم يستمر طويلًا معهم، ليرحل إلى النادي الباريسي.

ويعتقد مسؤولو سان جيرمان أن بوغبا، هو الحلقة المفقودة في سعيهم للسيطرة على الكرة الأوروبية.

ولا يعتبر بطل فرنسا الوحيد الطامح إلى خدمات بوغبا، فهناك أيضًا ريال مدريد ويوفنتوس، اللذان سيقاتلان بقوة على الصفقة وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو".