  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرثر يحسم مصيره مع برشلونة

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 09:24

آرثر يحسم مصيره مع برشلونة
اللاعب البرازيلي آرثر ميلو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، حسم موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من فريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى أكثر من ناد رغبته في ضم آرثر، أبرزها إنتر ميلان وتوتنهام، وآخرها يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرثر أخبر برشلونة أنه يريد البقاء، ولا يرغب في الانتقال إلى مكان آخر.

وكانت تقارير قد زعمت بأن برشلونة ويوفنتوس يجريان محادثات حاليًا بشأن صفقة تبادلية محتملة تشمل آرثر.

وعرض يوفنتوس، وفقا للتقارير، ضمن الصفقة لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ومع ذلك، فإن آرثر غير مهتم بما يقال، ويرغب في الاستمرار مع برشلونة، حيث يقوم حاليًا بتحميل مقاطع فيديو له وهو يتعلم اللغة الكاتالونية، وهي علامة واضحة تؤكد رغبته في البقاء.


#آرثر ميلو
#برشلونة
#إنتر ميلان
#توتنهام هوتسبير
#يوفنتوس

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موعد محتمل لاستئناف الدوري الإنجليزي
موعد محتمل لاستئناف الدوري الإنجليزي

2020-04-26

أوباميانغ يحدد وجهته القادمة
أوباميانغ يحدد وجهته القادمة

2020-04-26

برشلونة ومانشستر سيتي يتنافسان على صفقة دفاعية
برشلونة ومانشستر سيتي يتنافسان على صفقة دفاعية

2020-04-26

الأكثر قراءة

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

2020-04-25
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

2020-04-25
الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

2020-04-25
مستجدات كورونا: فك الإغلاق على بلدتي البعنة ودير الأسد

مستجدات كورونا: فك الإغلاق على بلدتي البعنة ودير الأسد

2020-04-25
#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

2020-04-25