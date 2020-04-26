كلوب يقوم بخطوة استباقية لخطف مبابي

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يقوم بخطوة استباقية من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أنَّ مبابي على طاولة ليفربول، إذا رحل ساديو ماني، أو محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، إنَّ كلوب اتصل هاتفيًا بوالد مبابي، لإقناعه بأهمية انتقال نجله إلى ليفربول، ومعرفة مدى اهتمام اللاعب بارتداء قميص الريدز.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ كلوب يدرك وجود نادي ريال مدريد، ومنافسين آخرين في سباق ضم مبابي، لذلك حاول من خلال هذه الاتصال جعل ليفربول متفوقًا على الأندية الأخرى.

يُذكر أنَّ معظم التقارير الصحفية، تؤكد أن ريال مدريد، يتصدر سباق التعاقد مع جناح سان جيرمان، وقد يقدم ما يقرب من 200 مليون إسترليني لحسم الصفقة.