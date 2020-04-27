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راكيتيتش في طريقه لمغادرة "كامب نو"

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 15:42

راكيتيتش في طريقه لمغادرة "كامب نو"
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "L'Esportiu" الكتالونية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن راكيتيتش، قريب من الرحيل بالرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2021.

وأضافت أن لاعب البارسا من المتوقع أن يكون في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع رغبة اللاعب في الحصول على دقائق أكثر، بعدما وجد نفسه على مقاعد بدلاء برشلونة في الفترة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن برشلونة أيضًا لا يريد خسارة اللاعب والذي قد يرحل بشكل مجاني، حيث يسعى النادي للاستفادة من الأموال التي ستدخل خزائنه من وراء الصفقة.

وختمت بأن هذا السيناريو يعيد فتح الطريق للأندية الإيطالية التي ترغب في ضم راكيتيتش، مشيرة إلى أنه بجانب إنتر ميلان ويوفنتوس، دخل نابولي على الخط محاولا ضم اللاعب.


#إيفان راكيتيتش
#برشلونة
#إنتر ميلان
#يوفنتوس
#نابولي

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