كوتينيو يحظى باهتمام فريق إنجليزي جديد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي انضم لسباق التعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الدولي البرازيلي بات أحد أهداف نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يستعد لثورة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام المفاجئ من "الماكبايس" في ظل التقارير التي تشير إلى قرب انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ويرغب الملاك المحتملين للنادي في تعزيز صفوف الفريق بعدد من النجوم، ليبدوا استعدادهم للظفر بتوقيع كوتينيو مقابل 100 مليون يورو.

وحال تقدم نيوكاسل بعرض يتضمن هذه القيمة، فإن النادي الكتالوني قد يوافق على الفور، نظرًا لرغبته في بيع صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف.

وأفادت تقارير صحفية بعدم رغبة بايرن ميونخ في تفعيل بند خيار الشراء في عقد إعارة كوتينيو، بقيمة 120 مليون يورو.

ولا يعد نيوكاسل النادي الإنجليزي الأول الذي أبدى اهتمامًا بضم كوتينيو، نظرًا لوجود تقارير تفيد برغبة تشيلسي ومانشستر يونايتد في التعاقد معه هذا الصيف.