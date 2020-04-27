  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يخطط للاستعانة بديبالا مقابل صفقة هجومية

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 15:36

يوفنتوس يخطط للاستعانة بديبالا مقابل صفقة هجومية
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للاستعانة بنجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، تحسبًا لرحيل غونزالو هيغوين.

وأضافت أن الأزمة التي تواجه يوفنتوس حاليًا تتمثل في بيب غوارديولا مدرب المان سيتي، والذي يرغب في الإبقاء على مهاجمه.

ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا يمكن أن ينفتح على بيع خيسوس، حال وضع يوفنتوس بطاقة باولو ديبالا على الطاولة.

وختمت بأن السيتي من المحتمل أن يوافق أيضًا على صفقات تبادلية أخرى مثل دوغلاس كوستا وميرالم بيانيتش.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#مانشستر سيتي
#غابرييل جيسوس

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

راكيتيتش في طريقه لمغادرة "كامب نو"
راكيتيتش في طريقه لمغادرة "كامب نو"

2020-04-27

فورمولا 1: إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى بسبب كورونا
فورمولا 1: إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى بسبب كورونا

2020-04-27

دوناروما يضع شرطا لتجديد عقده مع ميلان
دوناروما يضع شرطا لتجديد عقده مع ميلان

2020-04-27

الأكثر قراءة

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

2020-04-26
نتنياهو: تنفيذ الاعتراف الأميركي بضم المستوطنات خلال أشهر

نتنياهو: تنفيذ الاعتراف الأميركي بضم المستوطنات خلال أشهر

2020-04-26
بدء رفع وتعليق تدابير كورونا عالميًا... وأسبوع حاسم في أوروبا

بدء رفع وتعليق تدابير كورونا عالميًا... وأسبوع حاسم في أوروبا

2020-04-26
كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

2020-04-26
تسهيلات على ممارسة الأنشطة الرياضية بدءًا من الخميس المقبل

تسهيلات على ممارسة الأنشطة الرياضية بدءًا من الخميس المقبل

2020-04-26