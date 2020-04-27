يوفنتوس يخطط للاستعانة بديبالا مقابل صفقة هجومية

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للاستعانة بنجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، تحسبًا لرحيل غونزالو هيغوين.

وأضافت أن الأزمة التي تواجه يوفنتوس حاليًا تتمثل في بيب غوارديولا مدرب المان سيتي، والذي يرغب في الإبقاء على مهاجمه.

ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديولا يمكن أن ينفتح على بيع خيسوس، حال وضع يوفنتوس بطاقة باولو ديبالا على الطاولة.

وختمت بأن السيتي من المحتمل أن يوافق أيضًا على صفقات تبادلية أخرى مثل دوغلاس كوستا وميرالم بيانيتش.