أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، سيعود لارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية بين الفريقين.

وكانت تقارير بريطانية، أكدت مؤخرًا أن مانشستر يونايتد بات مضطرًا لبيع عدة لاعبين في الميركاتو، أبرزهم بوغبا؛ لصنع توازن في ميزانية النادي، عقب أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن بوغبا سيعود إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية، قد يدخل بها لاعب أو اثنين من السيدة العجوز.

وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا واقتراب عقد بوغبا من الانتهاء، بددا آمال يونايتد في حصد 150 مليون يورو من صفقة بيع النجم الفرنسي.

وقالت، إن الصفقة التبادلية تنحصر حول رباعي يوفنتوس "ميراليم بيانيتش ودوغلاس كوستا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي".

يذكر أن ماتويدي هو أبرز الأسماء الجديدة المرشحة من يوفنتوس لدخول صفقة بوغبا.