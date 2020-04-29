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للمرة الرابعة: نجم يوفنتوس لا زال يعاني من كورونا

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 09:12

للمرة الرابعة: نجم يوفنتوس لا زال يعاني من كورونا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، لا زال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخرج باولو ديبالا في 21 آذار/مارس الماضي، ليؤكد أنه أصيب بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحليل.

وذكر برنامج التشيرنجيتو أن باولو ديبالا خضع لفحوصات طبية جديدة، للمرة الرابعة منذ إصابته، إلا أن التحليل الأخير جاء إيجابيًا.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وكان ثنائي يوفنتوس، دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، قد تأكد تعافيهما من فيروس كورونا، ليصبح ديبالا اللاعب الوحيد من السيدة العجوز، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#كورونا
#فيروس كورونا

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