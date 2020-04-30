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يويفا: عودة مباريات الدوري الأوروبي ممكنة بالتأكيد

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 08:53

يويفا: عودة مباريات الدوري الأوروبي ممكنة بالتأكيد
(أ ب)
عرب ٤٨

صرح رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تيم ماير، أن خطة عودة مباريات الدوري حول القارة "ممكنة بالتأكيد" على الرغم من إنهاء الموسم في فرنسا وهولندا وتصريحات وزير الرياضة الإيطالي بأن الدوري في بلاده قد يلقى نفس المصير.

وتعارضت تصريحات ماير مع تصريحات رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي (فيفا)، ميشيل دهوي، أول من أمس الثلاثاء، بأن كرة القدم يجب ألا تلعب حتى شهر أيلول/ سبتمبر، على الأقل، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

ورأى ماير أنه مع تنفيذ الخطوات الصحيحة يمكن أن تعود المباريات في الموسم الحالي.

وأكد المسؤول الألماني أن "كل مؤسسات كرة القدم تخطط لاستئناف النشاط، وستطبق القواعد الصحية والشروط لحماية كل المرتبطين بالمباريات. بتطبيق هذه الشروط، ومع كامل الاحترام للسلطات المحلية، ستكون عودة المسابقات ممكنة بالتأكيد خلال موسم 2019-2020".


#رياضة
#كرة قدم
#يويفا
#فيفا
#الاتحاد الأوروبي
#الاتحاد الدولي

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