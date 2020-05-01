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كريستيانو يحدد موعد عودته إلى إيطاليا

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 15:13

كريستيانو يحدد موعد عودته إلى إيطاليا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حدد موعد عودته إلى إيطاليا، بعد قضاء فترة في البرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثير الكثير من الجدل حول رفض كريستيانو العودة إلى إيطاليا، رغم طلب يوفنتوس تواجد كل اللاعبين في تورينو خلال الأسبوع الماضي، استعدادًا لاستئناف التدريبات بعد توقفها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو سيعود إلى إيطاليا في عطلة نهاية الأسبوع الجاري (أحد يومي السبت أو الأحد).

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات.

يذكر أن الموعد المحدد حاليًا لاستئناف التدريبات في إيطاليا هو 18 أيار/مايو الجاري، لكن لم يقرر اتحاد الكرة حتى الآن مصير بطولة الدوري.


#يوفنتوس
#إيطاليا
#كريستيانو رونالدو
#كورونا
#فيروس كورونا

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