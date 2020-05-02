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دي بروين يثير جدلا حول مصيره مع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 22:20

دي بروين يثير جدلا حول مصيره مع مانشستر سيتي
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، فتح باب الرحيل عن فريقه، في حال عدم قبول الاستئناف المقدم بشأن حرمان الفريق السماوي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد قرر في شباط/فبراير الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، قبل اللجوء للمحكمة الرياضية للاستئناف على القرار.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية "أنتظر القرار، أخبرنا النادي أنهم سوف يستأنفون، وأنهم على يقين من أنهم على حق بنسبة 100%".

وأضاف "بمجرد صدور القرار، سأراجع كل شيء، الحرمان لمدة عامين مدة طويلة جدًا، لكن لو اقتصرت العقوبة على عام واحد، سوف أرى".

وتابع "أعتقد أن بيب قال إنه سيكون هنا العام المقبل مهما كانت الظروف، لكن قراري ليس مرتبطا به".

وأوضح "لقد عملت بالفعل مع مدربين آخرين وعندما يغادر بيب، يجب أن أواصل العمل مع شخص آخر، لكنني لم أكنّ اهتمامًا كبيرًا لذلك في الوقت الحاضر، هناك أشياء أكثر أهمية".

وأكمل "لأكون صادقًا، أنا سعيد جدًا في مانشستر سيتي، ألعب في أحد أفضل الفرق في إنجلترا وفي العالم، ومن وجهة نظري أفضل مسابقة تنافسية هي البريمييرليغ، وأنا أحب ذلك".

وواصل "ما زال التحدي هو أن أكون الأفضل، وأنا بحاجة لذلك أيضًا، ما هو قادم لكن ليس الأمر أنني حاولت مغادرة سيتي في تلك السنوات الخمس".

وأتم "لم أواجه أي مشاكل على الإطلاق، وكنت أنتظر لحظتي دائمًا".


#مانشستر سيتي
#كيفين دي بروين

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