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ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة مجانا

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 22:16

ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة مجانا
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه بشكل مجاني.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود شرط يمنحه حرية الرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ميسي بدأ يفكر جديًا في مستقبله وإمكانية رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي.

ولم تتوصل إدارة برشلونة لاتفاق حتى الآن مع ميسي حول شروط تجديد عقده، وبالتالي أصبح وضع الأسطورة الأرجنتينية مع برشلونة في خطر.

ويرى ميسي أن هناك سوء إدارة لأموال النادي في السنوات الأخيرة، وبالتالي يمكن أن ينفد المال، في الوقت الذي لا ينوي فيه النجم الأرجنتيني تخفيض راتبه.

إلى جانب الأموال، وضع ميسي شروطًا أخرى لتجديد تعاقده، أبرزها تدعيم الفريق بلاعبين كبار، من بينهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومن هنا تكمن المشكلة، حيث يحاول برشلونة جديًا التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

وإذا نجح برشلونة في ضم لاوتارو سواء بالشرط الجزائي (111 مليون يورو)، أو عن طريق استبداله بلاعبين من البارسا، فلن يكون قادرًا على ضم نيمار، الذي تبلغ قيمته 150-200 مليون يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة بسبب فيروس كورونا.

أما المشكلة الأخيرة التي تقف عائقًا أمام تجديد عقد ميسي، فتتمثل في الأزمة التي يعاني منها النادي داخليًا، حيث طلب الرئيس جوسيب بارتوميو استقالة العديد من الأعضاء المهمين في إدارة برشلونة، واستقال 6 منهم بالفعل، لتتراكم الشكوك حول فساد بارتوميو الذي لا يبدو أنه مستعد لترك رئاسة النادي حتى نهاية فترة ولايته.


#برشلونة
#ليونيل ميسي

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