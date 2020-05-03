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صلاح يسخر من إمكانية مغادرة ليفربول

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 09:19

صلاح يسخر من إمكانية مغادرة ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

رد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بشكل ساخر على أنباء شبكة "سكاي سبورتس"، حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشرت الشبكة تنويهًا عن التقرير، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ليرد عليه صلاح مستخدمًا 3 وجوه (إيموجي) ضاحكة.

جدير بالذكر أن صلاح حقق لقب هداف البريمييرليغ، في الموسمين الماضيين مع ليفربول.

كما قاد الفرعون المصري الريدز، للتتويج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وكان ليفربول قريبا بشدة من الفوز بلقب البريمييرليغ، هذا الموسم، لأول مرة منذ 30 عامًا، قبل توقف المنافسات في آذار/مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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من عرب 48

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