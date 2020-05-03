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كريستيانو يواجه عقبة في العودة إلى إيطاليا

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 21:56

كريستيانو يواجه عقبة في العودة إلى إيطاليا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لا زال عالقا في ماديرا، مع بقاء طائرته الخاصة في العاصمة الإسبانية مدريد.

واستدعى يوفنتوس لاعبيه المتواجدين خارج إيطاليا، من أجل استئناف التدريبات، بعد أن منحت الحكومة الإيطالية الفرق الإذن بالعودة للتدريبات بشرط الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتعين على اللاعبين القادمين من الخارج الالتزام بالعزل الصحي لمدة أسبوعين جديدين عند العودة لإيطاليا، في حين سيتمكن اللاعبون المتواجدين في إيطاليا من اللحاق بالتدريبات يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

ووفقًا للتليفزيون البرتغالي، فإن رونالدو قد يضطر إلى الانتظار لفترة أطول، في ظل استمرار طائرته في مدريد، بسبب قيود الطيران التي فرضتها الحكومة الإسبانية نتيجة لفيروس كورونا.

ومن المعروف أن الطائرة مُنعت من الإقلاع 3 مرات، لكن من المتوقع أن تتسبب الإجراءات الاحترازية في بقاء اللاعب لفترة أطول في البرتغال.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#ماديرا
#إيطاليا

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