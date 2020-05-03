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يوفنتوس لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 16:22

يوفنتوس لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة
اللاعب البرازيلي آرثر ميلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد، أنَّ يوفنتوس سيعمل على محاولة إقناع البرازيلي آرثر ميلو، بالرحيل عن برشلونة، والانضمام إلى البيانكونيري، الصيف المقبل.

وقال آرثر، الأسبوع الماضي، إنَّ خياره الوحيد هو الاستمرار في برشلونة، مشيرًا إلى أنَّ اهتمام الأندية الكبيرة به (وبينها يوفنتوس)، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم هذه التصريحات، إلا أنَّ فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بيوفنتوس، لن يستسلم، مشيرة إلى أنَّه سيحاول البرازيلي بالانضمام للسيدة العجوز.

ونوهت بأنَّ يوفنتوس سيسعى لتغيير رأي آرثر بإعطائه راتبًا أكبر مما يحصل عليه في برشلونة، والتأكيد له على أن يوفنتوس، هو نادٍ من نفس مستوى برشلونة، ولا يقل عنه.


#يوفنتوس
#آرثر ميلو
#برشلونة

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