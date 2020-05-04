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الدوري الإسباني: الفرق في طريقها لاستئناف الموسم

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 17:55

الدوري الإسباني: الفرق في طريقها لاستئناف الموسم
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، في بيان لها أن "فرق الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة، منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضافت أنها "تسعى لاستئناف مجريات الموسم الحالي في شهر حزيران/يونيو القادم".

وأشارت الرابطة إلى أن "الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين".

وبموجب هذه الاجراءات سيخضع اللاعبون لاختبارات كورونا قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ملاعب التدريب.

وقال البيان "هذه الاجراءات تغطي فترة أربعة أسابيع تقريبا بمراحل مختلفة ستنطبق عليها في جميع الأحوال محاولات تخفيف القيود التي وضعتها الحكومة.

وهكذا جنبا إلى جنب الاختبارات الطبية التي تجريها الأندية تم تنفيذ عودة متدرجة للتدريبات ستبدأ بتمرينات فردية للاعبين وتنتهي بأنشطة جماعية قبل استئناف المنافسات في حزيران/يونيو المقبل.


#الدوري الإسباني
#كورونا
#فيروس كورونا

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