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بعد أزمة عودته: كريستيانو يصل إلى تورينو

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 22:56

بعد أزمة عودته: كريستيانو يصل إلى تورينو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (وكالات)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، وصل إلى مدينة تورينو الإيطالي، مساء اليوم الاثنين، استعدادا لاستئناف التدريبات مع فريقه.

وكانت طائرة رونالدو الخاصة، توقفت في العاصمة الإسبانية مدريد، بسبب قيود السفر المفروضة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير، إلى أن الطائرة تم رفض منحها إذن الإقلاع 3 مرات من مدريد بالأمس، قبل أن تحصل في النهاية على الضوء الأخضر للوصول إلى فونشال في وقت سابق اليوم، ثم العودة لتورينو.

وغادر رونالدو إلى ماديرا في آذار/مارس الماضي، عقب مباراة يوفنتوس مع إنتر بالدوري الإيطالي مباشرة، قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، ليطمئن على والدته التي أصيبت بسكتة دماغية في ذلك الوقت.

تأتي عودة رونالدو المحتملة عقب سماح الحكومة الايطالية لفرق الدوري الإيطالي، باستئناف التمارين الفردية.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#تورينو
#كورونا
#فيروس كورونا

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