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برشلونة وإنتر ميلان يتفقان على صفقة لاوتارو

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 15:54

برشلونة وإنتر ميلان يتفقان على صفقة لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي توصلا لاتفاق بخصوص انتقال نجم الأخير، لاوتارو مارتينيز، إلى صفوف الأول في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر لاوتارو أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الموسم الجديد، في إطار خطة النادي الكاتالوني لتوفير بديل للأوروغواياني لويس سواريز.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة وإنتر اقتربا من التوصل لاتفاق بشأن انتقال لاوتارو إلى كامب نو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق سيتم مقابل 60 مليون يورو ولاعبين من برشلونة، لم يتم الإفصاح عن هويتهما بعد.

ويمتد عقد لاوتارو مع إنتر حتى صيف 2023، لكنه يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 111 مليون يورو، يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين في تموز/يوليو.


#برشلونة
#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان

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