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ريال مدريد يسعى للتعاقد مع موهبة برازيلية

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 10:28

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع موهبة برازيلية
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب ساو باولو البرازيلي، إيغور غوميز، خلال الفترة القادمة.

وذكر ألكسندر باسارو، المدير التنفيذي للنادي: "لا يوجد عرض رسمي من ريال مدريد، أو من أي ناد آخر لإيغور".

وأضاف "ما يعرفه الجميع أن ريال مدريد مهتم به ويتابعه مثلما يتابع العديد من المواهب الشابة الأخرى من جميع أنحاء العالم، بما فيهم مواهب فريقنا".

وتابع "ومع إمكانية حصول إيغور على جواز السفر البرتغالي في الشهور الـ6 المقبلة، يجعله مميزًا حيث لن يشغل مكانًا في قائمة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي".

ويواصل الريال البحث عن المواهب في السوق البرازيلية، بعدما أتم التعاقد مع فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وراينير.

وتبقى مشكلة الريال الرئيسية، هي حصول هؤلاء اللاعبين الشباب على جنسيات أوروبية، في ظل وجود عدد محدود من المقاعد في القائمة، للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.


#ريال مدريد
#إيغور غوميز
#ساو باولو
#زين الدين زيدان

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