ساني يقترب من الانتقال لبايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن النادي البافاري توصل لاتفاق مع الدولي الألماني على انضمامه لصفوف الفريق، والتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى عدم حسم بايرن مفاوضاته حتى الآن مع المان سيتي بشأن قيمة الصفقة، إلا أنه يرغب في دفع 40 مليون يورو فقط.

وسيحاول النادي الألماني عدم دفع أكثر من 60 مليون يورو، شاملة المتغيرات والحوافز الإضافية، لذا تبقى المفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو البايرن لتجنب إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات، لا سيما في ظل الأزمة المالية الأخيرة بسبب التوقف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا.

كما أن بايرن ميونخ لا يريد دفع مبالغ باهظة نظير ضم ساني، الذي من الممكن انتظاره لموسم آخر وضمه مجانًا فور نهاية عقده في صيف 2021.