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الدوري الإيطالي: فيورنتينا يكشف عن إصابة 6 من أفراده

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 22:21

الدوري الإيطالي: فيورنتينا يكشف عن إصابة 6 من أفراده
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم، الخميس، عن إصابة ستة من أفراده بفيروس كورونا، بينهم ثلاثة لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني-الطبي، وذلك بعد الجولة الأولى من الفحوصات الطبية قبل معاودة الأندية تدريباتها.

ويخضع جميع لاعبي الأندية الإيطالية لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل الحصول على الضوء الأخضر من أجل معاودة التمارين في المقار التدريبية لأنديتهم.

وأصدر فيورنتينا بيانا رسميا أعلن فيه "اكتشاف حالات إيجابية لـ"كوفيد-19" لثلاثة لاعبين وثلاثة أعضاء من الجهاز الفني-الطبي".

وأشار النادي إلى أنه تم عزل الأشخاص الستة بعيدا عن باقي أفراد الفريق الذين سيعاودون التمارين غدا الجمعة.

ويعتبر فيورنتينا من أكثر الأندية تعرضا للإصابة بوباء "كوفيد-19" بعد أن كان أعلن عن عشر إصابات في صفوفه في 19 آذار/ مارس وقبلها ثلاثة لاعبين آخرين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وكان نادي تورينو أعلن الأربعاء، إصابة لاعب في صفوفه لم يكشف عن هويته.


#فيروس كورونا
#إصابات
#فيورنتينا

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