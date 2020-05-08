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برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو بسبب ليفربول

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 23:42

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو بسبب ليفربول
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني يسعى للتخلص من النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من أجل تجنب دفع 17 مليون جنيه إسترليني لليفربول الإنجليزي.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وسيعود بعدها إلى ناديه الأصلي برشلونة.

وذكرت تقارير مؤخرا أن كيكي سيتين مدرب برشلونة يفكر في الإبقاء على كوتينيو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو سواء بالبيع أو الإعارة.

وكان برشلونة قد اتخذ قرارًا ببيع كوتينيو هذا الصيف مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ورغم ارتباط اسمه بالعودة إلى البريمييرليغ، من بوابة تشيلسي، توتنهام، إيفرتون، أو نيوكاسل، إلا أن الأمور لم تدخل دائرة الجدية حتى الآن.

وسيحق لليفربول الحصول على 17 مليون جنيه إسترليني من برشلونة، حال وصول كوتينيو إلى 100 مباراة مع الفريق الكاتالوني.

ويبتعد النجم البرازيلي عن هذا العدد بفارق 24 مباراة فقط.

وفي حالة استمراره مع برشلونة بالموسم المقبل، فقد يصل كوتينيو إلى 100 مباراة بسهولة.

وبالتالي سيضطر برشلونة للموافقة على أي عروض قد تصل لاستعارة اللاعب البرازيلي، حال عدم تلقي عرض لضمه بصورة نهائية، لتجنب دفع هذا المبلغ لليفربول.


#برشلونة
#ليفربول
#فيليب كوتينيو

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