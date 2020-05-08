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برشلونة يعود لاستئناف التدريبات

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 08:37

برشلونة يعود لاستئناف التدريبات
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي برشلونة الإسباني سيعودون اليوم، الجمعة، لاستئناف التدريبات بعد طول غياب بسبب الحظر لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان رسمي للفريق الكاتالوني "سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليغا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة الرياضية خوان غامبر".

وأضاف البيان "سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية".

وأتم "سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي مرتدين أطقم التدريب الخاصة بهم، من أجل الدخول مباشرة إلى ملعب التدريبات، وبمجرد انتهاء المران، سيعودون مباشرة إلى المنزل دون دخول غرفة تغيير الملابس".


#برشلونة
#الدوري الإسباني
#كورونا
#فيروس كورونا

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