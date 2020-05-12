  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بيل يسعى لإحباط مخططات زيدان

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 15:23

بيل يسعى لإحباط مخططات زيدان
زيدان وبيل (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، يسعى لإحباط مخططات مدرب فريقه، الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بيل هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، بالإضافة لراتبه الضخم، والذي يسعى النادي لتوفيره في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وارتبط اسم بيل بالانتقال إلى نيوكاسل، الذي اقتربت ملكيته من الانتقال إلى صندوق الاستثمار السعودي.

واعتبر ريال مدريد هذا الأمر بمثابة فرصة رائعة، باعتبار أن نيوكاسل سيملك القدرة المادية على شراء بيل ودفع راتبه، إلا أن اللاعب سيحبط هذه المخططات.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح أن بيل سيفعل كل ما في وسعه للبقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في صيف 2022.

علاوة على ذلك، فقد أخبر وكيله جوناثان بارنيت مسؤولي ريال مدريد، بأن بيل ليست لديه رغبة في المغادرة هذا الصيف، وهو موقف لا يرضي المدرب زيدان، الذي يبدو حريصًا على عدم رؤية اللاعب في فريقه خلال أشهر قليلة.


#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#غاريث بيل
#نيوكاسل يونايتد

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوغبا يحمل نبأ سارا لجماهير "الشياطين الحمر"
بوغبا يحمل نبأ سارا لجماهير "الشياطين الحمر"

2020-05-12

برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام رغبة بايرن
برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام رغبة بايرن

2020-05-12

راكيتيتش على رادار لاتسيو
راكيتيتش على رادار لاتسيو

2020-05-12

الأكثر قراءة

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

2020-05-11
اختيار إردان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة والولايات المتحدة

اختيار إردان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة والولايات المتحدة

2020-05-11
عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

2020-05-11
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-11
فرنسا تدفع باتجاه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

2020-05-11