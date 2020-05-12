بيل يسعى لإحباط مخططات زيدان

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، يسعى لإحباط مخططات مدرب فريقه، الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بيل هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، بالإضافة لراتبه الضخم، والذي يسعى النادي لتوفيره في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وارتبط اسم بيل بالانتقال إلى نيوكاسل، الذي اقتربت ملكيته من الانتقال إلى صندوق الاستثمار السعودي.

واعتبر ريال مدريد هذا الأمر بمثابة فرصة رائعة، باعتبار أن نيوكاسل سيملك القدرة المادية على شراء بيل ودفع راتبه، إلا أن اللاعب سيحبط هذه المخططات.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح أن بيل سيفعل كل ما في وسعه للبقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده في صيف 2022.

علاوة على ذلك، فقد أخبر وكيله جوناثان بارنيت مسؤولي ريال مدريد، بأن بيل ليست لديه رغبة في المغادرة هذا الصيف، وهو موقف لا يرضي المدرب زيدان، الذي يبدو حريصًا على عدم رؤية اللاعب في فريقه خلال أشهر قليلة.